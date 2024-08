CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,48 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 28,48 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 28,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 115 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 16,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 33,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,30 EUR an.

Am 13.08.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 394,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,39 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

