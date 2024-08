CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 28,56 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 28,56 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,38 EUR. Bei 28,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.711 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,56 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,30 EUR an.

Am 13.08.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 394,74 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

