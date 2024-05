CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 31,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:40 Uhr 1,6 Prozent auf 31,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 31,68 EUR. Bei 31,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.373 CANCOM SE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,98 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 4,10 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 49,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,84 EUR.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

