CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 31,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 31,70 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 31,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 101 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,98 EUR an. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 3,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 32,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,44 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 14.05.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 440,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,43 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

SDAX aktuell: SDAX zum Start schwächer

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter