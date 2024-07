CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,60 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 30,96 EUR. Bei 31,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.632 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 48,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 14.05.2024. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 440,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 vorlegen. Am 13.08.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

