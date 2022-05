CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Das Papier von CANCOM SE legte um 26.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 36,14 EUR. Bei 36,16 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,64 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.317 Stück gehandelt.

Bei 64,82 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 44,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 6,48 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.05.2022. Umsatzseitig standen 300,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 372,85 EUR erwirtschaftet hatte.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,79 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie trotzdem in Rot: CANCOM verdient trotz Lieferproblemen mehr

Ausblick: CANCOM SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CANCOM: Prognosesenkung schockiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE

Bildquellen: Cancom SE