CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Freitagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 27,32 EUR nach.

Um 11:44 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 27,32 EUR ab. Bei 27,30 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.603 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. 24,45 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 28,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,70 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX mittags freundlich

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren verloren

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne