Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagmittag im Aufwind

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 13:12 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 6,98 EUR. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,98 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 6,86 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 2.233 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,03 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 301,56 Prozent zulegen. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,12 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Am 09.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,28 CAD. Ein Jahr zuvor waren -2,43 CAD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 152,53 Millionen CAD im Vergleich zu 140,97 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.02.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 15.08.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Canopy Growth.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,414 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Trotz positiver Marktnachrichten: Warum Cannabis-Aktien 2021 enttäuschten

Canopy Growth-Aktie +10%: Cannabis-Riese im abgelaufenen Quartal mit geringerem Verlust

Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com