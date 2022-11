Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth macht am Mittag Boden gut

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 4,09 EUR. Bei 4,13 EUR erreichte die Canopy Growth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,03 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 6.602 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2021 bei 13,87 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,48 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 2,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,26 Prozent.

Canopy Growth veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 CAD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 117,86 CAD in den Büchern – ein Minus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 131,37 CAD erwirtschaftet hatte.

Am 09.02.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2023 -5,785 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

