Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:22 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 5,12 EUR. Kurzfristig markierte die Canopy Growth-Aktie bei 5,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,98 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 7.265 Canopy Growth-Aktien.

Bei einem Wert von 23,41 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 78,12 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2022 bei 4,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 6,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -2,43 CAD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,58 Prozent auf 140,97 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 152,53 CAD gelegen.

Voraussichtlich am 31.05.2022 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Canopy Growth dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.06.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,414 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Cannabis-Aktien: Warum es sich lohnt, die Aktien im Auge zu behalten

Trotz positiver Marktnachrichten: Warum Cannabis-Aktien 2021 enttäuschten

Canopy Growth-Aktie +10%: Cannabis-Riese im abgelaufenen Quartal mit geringerem Verlust

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com