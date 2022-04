Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Mittag ins Minus

Die Canopy Growth-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 5,05 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Canopy Growth-Aktie bis auf 5,04 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,04 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 592 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.04.2021 auf bis zu 23,41 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 78,44 Prozent Luft nach oben. Bei 4,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 5,13 Prozent wieder erreichen.

Canopy Growth veröffentlichte am 09.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,43 CAD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 140,97 CAD, gegenüber 152,53 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,58 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.05.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 27.06.2023.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,409 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

