Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 65,35 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 65,35 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.947 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 89,36 Prozent zulegen. Am 24.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,936 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 07.08.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

