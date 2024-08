Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 60,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 60,70 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 59,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 94.898 Stück.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,88 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 06.08.2024 präsentieren. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,37 EUR fest.

