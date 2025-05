Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tritt am Vormittag auf der Stelle

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 59,90 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 59,90 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 60,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 59,50 EUR. Bei 60,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 1.728 Stück.

Bei 101,50 EUR markierte der Titel am 09.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 69,45 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,703 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

