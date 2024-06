Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag fester

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 85,55 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 85,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 85,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.287 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 30,87 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,14 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,38 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,79 EUR je Aktie belaufen.

