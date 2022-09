Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 124,35 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 125,25 EUR. Bei 125,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 11.921 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 38,44 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 104,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 18,94 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 171,17 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 13.05.2022 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 445,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 08.12.2023.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec