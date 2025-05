Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 60,45 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 60,45 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 61,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 60,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 23.984 Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 38,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,75 Prozent.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,703 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

