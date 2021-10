Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert fester

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 159,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 159,80 EUR. Bei 156,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.960 Stück gehandelt.

Am 17.09.2021 markierte das Papier bei 202,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 105,20 EUR fiel das Papier am 29.10.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 160,71 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Unter dem Schirm der Carl Zeiss Meditec AG sind die Medizintechnik-Aktivitäten von ZEISS gebündelt. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Die Gesellschaft bietet Lösungen für die Zukunftsmärkte Medical and Research Solutions, Industrial Solutions, Eye Care und Lifestyle Products an und trägt mit Innovationen in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zum medizinischen Fortschritt bei. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Operationsmikroskope, ophthalmologische Diagnosesysteme, Mikroskope, Lithografieoptik, industrielle Messtechnik, Brillengläser, Planetariumstechnik, optronische Produkte, Film- und Fotoobjektive sowie Ferngläser und Spektive. Ärzte in aller Welt bekommen mit Zeiss-Meditec-Technologien intelligente Werkzeuge an die Hand, um die vier wesentlichen Krankheitsbilder des Auges, Fehlsichtigkeit (Refraktion), Grauer Star (Katarakt), Grüner Star (Glaukom) und Netzhauterkrankungen (Retina-Erkrankungen), effizient und wirksam zu behandeln und bietet dabei Produkte von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Nachbehandlung. Darüber hinaus bietet der Konzern neben Operationsmikroskopen auch Visualisierungslösungen für die HNO- und Neurochirurgie. Die Produkte werden dabei in erster Linie bei der Entfernung von Tumoren, der Behandlung von Gefäßerkrankungen und bei der Therapie funktioneller Krankheiten eingesetzt.

