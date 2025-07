Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag verlustreich

Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert im Plus

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr angefallen

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: So steht der MDAX aktuell

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Kurseinbußen

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt in Rot: SDAX liegt am Mittag im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Montagmittag leichter

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen

Heute im Fokus

secunet-Umsatz steigt deutlich an. Clara rudert zurück - Quantencomputing-Fantasie geplatzt. Neues Produktionszentrum treibt DroneShield-Aktie auf Rekordhoch. Credit Agricole will Anteil an Banco BPM auf über 20 Prozent erhöhen. Bayer erhält US-Zulassung für Kerendia gegen bestimmte Herzerkrankung. thyssenkrupp Steel läutet tiefgreifenden Umbau ein - mit kräftigen Lohneinbussen für Stahlarbeiter. Drägerwerk-Gewinn bricht ein.