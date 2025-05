Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 61,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 61,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.868 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.05.2024 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 59,05 Prozent Luft nach oben. Bei 44,28 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 27,77 Prozent wieder erreichen.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,705 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,56 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Carl Zeiss Meditec-Aktie steigt: Hoffnung auf China-Erholung trifft auf Unsicherheit

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet