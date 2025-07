Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag kaum verändert

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 51,15 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,15 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 51,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 50,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.820 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 41,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 15,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,639 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,31 EUR an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie höher: Analyst sieht bei Carl Zeiss kurzfristige Unsicherheiten

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht