Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 61,05 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 61,05 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 60,85 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.567 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 50,67 Prozent niedriger. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,912 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.12.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,87 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

