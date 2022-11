Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Vormittag auf rotes Terrain

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 129,55 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 129,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,00 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 3.763 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,05 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 101,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 27,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 165,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 13.05.2022 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 445,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.12.2022 erwartet. Schätzungsweise am 08.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

