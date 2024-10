Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 61,30 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 61,30 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,30 EUR zu. Bei 61,25 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 806 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 101,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 10,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,891 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,50 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2024 veröffentlicht. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,86 EUR fest.

