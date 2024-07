Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag seitwärts

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 61,75 EUR bewegte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 61,75 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 61,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.758 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 100,40 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.07.2024 bei 59,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,64 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,945 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,88 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht zum Start Abschläge

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Abschläge