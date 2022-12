Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 117,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 117,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 116,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.692 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.01.2022 markierte das Papier bei 187,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 37,25 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 101,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 15,33 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 159,80 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 445,23 EUR – ein Plus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.02.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec