Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag kaum verändert

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 70,80 EUR an der Tafel.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 70,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 71,05 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 70,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,05 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 6.763 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (54,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,88 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,908 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 70,50 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.12.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.12.2025.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus