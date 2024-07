Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittwochmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 64,65 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 64,65 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,75 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.290 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,42 Prozent hinzugewinnen. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,88 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 07.08.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

