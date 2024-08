Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 14,92 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 14,92 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 14,92 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 14,49 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 802.266 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,74 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 32,31 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,85 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 27,31 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 25.06.2024 vor. Carnival hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,18 USD je Aktie.

