Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag tiefer

Die Carnival-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 10,93 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 10,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,05 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.332 Carnival-Aktien.

Bei 23,27 EUR erreichte der Titel am 28.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 53,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 7,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 39,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 24.06.2022 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.702,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.401,00 USD im Vergleich zu 50,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 29.09.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -6,672 USD je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

