Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 15,37 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 15,37 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,43 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 214.968 Carnival-Aktien.

Am 23.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 22,16 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 10,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 41,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 25.06.2024. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 4,91 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Carnival wird am 26.09.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,18 USD fest.

