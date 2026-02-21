DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +1,4%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.414 +0,9%Euro1,1758 -0,1%Öl71,58 -0,5%Gold5.095 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Airbus 938914 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stärker ins Wochenende -- Wall Street höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Aggressive Zollpolitik: Trump hat Niederlage vor Oberstem Gericht kassiert - Befugnisse überschritten Aggressive Zollpolitik: Trump hat Niederlage vor Oberstem Gericht kassiert - Befugnisse überschritten
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CDU für Wohnungs-Baugenehmigung nach drei Monaten

20.02.26 21:43 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die CDU will den Bau von Wohnungen stärker ankurbeln und dafür Genehmigungen beschleunigen. Es gelte, Bauhemmnisse abzubauen, damit sich auch Mieten stabilisieren könnten - nicht durch immer neue Verbote und staatliche Eingriffe, sondern durch mehr Wohnungen, heißt es in einem Leitantrag, den der CDU-Bundesparteitag in Stuttgart annahm.

Wer­bung

Konkret schlägt die CDU für schnellere Genehmigungen vor: "Der Antragsteller muss spätestens drei Monate nach Einreichung seiner vollständigen Unterlagen einen Bescheid über seinen Antrag erhalten. Ist das nicht der Fall, greift automatisch eine Genehmigungsfiktion, wenn der Bauherr das wünscht." Zudem soll es künftig so sein, dass ein Bauantrag nach Ablauf eines Monats als vollständig eingereicht mit allen erforderlichen Unterlagen und Anlagen gilt./sam/DP/he