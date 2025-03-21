DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,7%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.761 +0,7%Euro1,1799 +0,1%Öl70,47 +0,2%Gold4.999 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr
Top News
Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen
Tesla-Aktie im Fokus: Nach Strafanzeige wird gegen Tesla-Werksleiter ermittelt Tesla-Aktie im Fokus: Nach Strafanzeige wird gegen Tesla-Werksleiter ermittelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CDU-Spitzengremien bereiten Parteitag vor

19.02.26 05:49 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die CDU-Führungsgremien bereiten am Donnerstag den zweitägigen Bundesparteitag in Stuttgart vor, der am Freitag mit den Vorstandswahlen beginnt. Für den Vorsitz tritt zum dritten Mal in Folge Kanzler Friedrich Merz als einziger Kandidat an. Er war 2022 mit 95,3 Prozent gewählt und 2024 mit 89,8 Prozent im Amt bestätigt worden.

Wer­bung

Außerdem werden bis Samstag eine Reihe inhaltlicher Anträge zu Themen wie Teilzeit, Einschränkung der Social-Media-Nutzung für Kinder und Jugendliche oder zur Rentenreform beraten. Zum ersten Mal seit ihrer Regierungszeit nimmt die Ex-Kanzlerin Angela Merkel wieder an einem Parteitag teil./mfi/DP/he