CDU-Spitzengremien bereiten Parteitag vor

STUTTGART (dpa-AFX) - Die CDU-Führungsgremien bereiten am Donnerstag den zweitägigen Bundesparteitag in Stuttgart vor, der am Freitag mit den Vorstandswahlen beginnt. Für den Vorsitz tritt zum dritten Mal in Folge Kanzler Friedrich Merz als einziger Kandidat an. Er war 2022 mit 95,3 Prozent gewählt und 2024 mit 89,8 Prozent im Amt bestätigt worden.

Außerdem werden bis Samstag eine Reihe inhaltlicher Anträge zu Themen wie Teilzeit, Einschränkung der Social-Media-Nutzung für Kinder und Jugendliche oder zur Rentenreform beraten. Zum ersten Mal seit ihrer Regierungszeit nimmt die Ex-Kanzlerin Angela Merkel wieder an einem Parteitag teil./mfi/DP/he