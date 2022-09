Ceconomy St-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Am 08.09.2022 wurden bei Ceconomy St Directors' Dealings erfasst. Die Meldung des Deals ging am 15.09.2022 ein. Convergenta Invest GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 08.09.2022 um Ceconomy St-Anteile aus. Convergenta Invest GmbH erwarb 223.468 Aktien zu einem Kurs von je 1,33 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,60 Prozent auf 1,29 EUR zu.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 10,30 Prozent auf 1,36 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.984 Ceconomy St-Aktien. Der Marktwert von Ceconomy St beträgt unterdessen 690,47 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 485.220.992 Aktien frei am Markt gehandelt.

Convergenta Invest GmbH hatte bereits am 08.09.2022 einen Insidertrade abgeschlossen. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 914.511 Papiere zu jeweils 1,33 EUR.

Redaktion finanzen.net

