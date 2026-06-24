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Cerebras Systems legte Quartalsergebnis vor

25.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
182,26 USD -44,46 USD -19,61%
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Cerebras Systems ließ sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cerebras Systems die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cerebras Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Cerebras Systems mit einem Umsatz von insgesamt 193,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 94,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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