Software AG-Aktie verliert: Schwache Aktien der Software AG besiegeln Fehlausbruch

Zuletzt stehen sie noch 1,75 Prozent tiefer bei 25,20 Euro. Relevante Nachrichten sahen Börsianer bei dem Darmstädter Softwarekonzern keine, und so wurden am Markt vor allem charttechnische Aspekte als Belastung angesehen. Die Papiere hatten es in den vergangenen Tagen erstmals seit Juli wieder knapp über die 50-Tage-Linie geschafft, fielen nun aber wieder unter diese zurück. Die Rede war insofern von einem schief gegangenen Ausbruchsversuch.

In der Branche hatte es schlechte Nachrichten von Adobe gegeben. Der US-Softwarekonzern hatte am Vorabend bei seinem Quartalsbericht einen enttäuschenden Ausblick auf das Schlussquartal seines Geschäftsjahres gegeben. Händler sahen dies allerdings nicht als Belastung für deutsche Softwarekonzerne an, da es mit der Software AG und auch SAP nur wenig Überschneidungen gebe. Die SAP-Aktien fielen am Mittwoch denn auch im DAX nur moderat um 0,2 Prozent.

/tih/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Werbung

Bildquellen: Software AG, Nigel Treblin/Getty Images