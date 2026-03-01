DAX23.267 -1,4%Est505.626 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 +2,9%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.922 +2,8%Euro1,1557 +0,2%Öl103,1 +10,5%Gold5.107 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: DAX fällt unter 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen brechen ein -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, Samsung, SK hynix, NVIDIA, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Gelungener Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie am ersten Handelstag gesucht Gelungener Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie am ersten Handelstag gesucht
Ölschock, Aktivische Investoren und KI: Welche Travel-Aktien jetzt zu den heimlichen Gewinnern gehören! Ölschock, Aktivische Investoren und KI: Welche Travel-Aktien jetzt zu den heimlichen Gewinnern gehören!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

China weist Trump-Drohung gegen Chamenei-Nachfolger zurück

09.03.26 09:47 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China weist die Drohung von US-Präsident Donald Trump gegen den Nachfolger an der Spitze des Irans zurück. China lehne eine Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder unter jeglichem Vorwand ab, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Die Sicherheit, Souveränität und territoriale Integrität des Irans müssten respektiert werden. Erneut forderte Peking Verhandlungen und ein sofortiges Ende der Militäroperationen.

Wer­bung

Trump hatte dem Iran am Wochenende gedroht, dass ein Nachfolger des bei einem israelischen Luftangriff getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei nicht lange im Amt bleiben werde, sollten die USA nicht in die Entscheidung einbezogen werden. Kurze Zeit später wurde Ali Chameneis Sohn Modschtaba Chamenei als Nachfolger bekanntgegeben./jon/DP/nas