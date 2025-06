Chipkonzern Broadcom enttäuscht hohe Erwartungen - Aktie im Minus

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Apple- und Google (Alphabet C (ex Google))-Chipzulieferer Broadcom hat die optimistischen Erwartungen von Investoren mit dem Ausblick auf das laufende Quartal nicht übertreffen können. Der Konzern geht von rund 15,8 Milliarden US-Dollar Umsatz im laufenden Dreimonatszeitraum aus, wie er am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte. Zwar hatten Analysten im Schnitt nur 15,7 Milliarden Dollar auf dem Zettel - allerdings gab es darunter auch deutlich zuversichtlichere Schätzungen, die um bis zu eine Milliarde Dollar höher lagen.

Broadcom gehört in den Augen vieler Anleger wie NVIDIA zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren. Die in den vergangenen Wochen stark gelaufene Broadcom-Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zwischenzeitlich um vier Prozent. Zuletzt fing sich das Papier wieder etwas mit einem Abschlag von 2,4 Prozent./men