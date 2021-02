Neuer Index für Newcomer

Selbst in einem boomenden Markt zielsicher das eine Ausnahmeunternehmen, das den Unterschied macht, zu finden ist extrem schwierig - um nicht zu sagen unmöglich. Denn viele Geschäftsmodelle befinden sich noch in der Erprobung, Technologien stecken in der ersten Entwicklungsphase. Das beweist auch Branchenprimus Tesla: Erst kürzlich machten die Kalifornier Schlagzeilen, ein neuer Batteriezelltyp würde deutlich mehr Leistung und Energie liefern. Die Reichweite der Fahrzeuge würde sich auf diesem Wege um 16 Prozent steigern lassen. Quantensprünge sind in einem solchen Markt die Regel, nicht die Ausnahme. Herausforderung dabei aus Anlegersicht: Man kann kaum abschätzen, wer diesen Quantensprung auslösen wird. Das Anlegermagazin "Der Aktionär" hat daher in Zusammenarbeit mit Morgan Stanley den E-Mobilität Newcomer Index ins Leben gerufen. Darin enthalten sind die Aktien von 20 Firmen, die vom schnell wachsenden Sektor profitieren. Darunter Fahrzeughersteller, Batterieproduzenten und Infrastruktur-Dienstleister, etablierte Unternehmen wie Varta und Piaggio, aber auch SPAC-Upcomer wie CCIV Churchill. Der Index ist bewusst breiter gefasst als der E-Mobilität Batterie Index, der sich nur auf Batteriehersteller fokussiert. Er hat seit Auflegung weit über 300 Prozent an Wert gewonnen. Mit einem vielseitigen Produktangebot von Morgan Stanley können Anleger an der Entwicklung des E-Mobilität Newcomer Index partizipieren. Das Faktor-Zertifikat mit einem Hebel von 1,0 kommt einem Index-Zertifikat am nächsten (ISIN DE000MA4V6W1).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



