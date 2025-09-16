Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 137,77 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 137,77 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,60 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 139,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 393.441 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,866 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
