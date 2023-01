Citizens Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Citizens Financial Group präsentierte am 17.01.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,20 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Financial Group 1,72 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD sowie einem Umsatz von 2,22 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,10 USD beziffert, während im Vorjahr 5,16 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Citizens Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 8,05 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 21,14 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4,26 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8,05 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.net