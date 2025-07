Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 5,05 EUR zu.

Um 09:20 Uhr stieg die Clara Technologies-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 5,05 EUR. Der Kurs der Clara Technologies-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,05 EUR zu. Bei 4,94 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Clara Technologies-Aktien beläuft sich auf 126.385 Stück.

Clara Technologies ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

