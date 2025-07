Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Mittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clara Technologies-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 4,52 EUR nach.

Die Clara Technologies-Aktie musste um 11:58 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 4,52 EUR abwärts. Der Kurs der Clara Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,52 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,76 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.522 Clara Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

