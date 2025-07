Clara Technologies Aktie News: Anleger schicken Clara Technologies am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clara Technologies-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 4,5 Prozent auf 3,86 EUR nach.

Die Clara Technologies-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 3,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Clara Technologies-Aktie bei 3,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,06 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 312.632 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clara Technologies am 30.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Clara Technologies ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

