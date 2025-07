Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Nachmittag im Sinkflug

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Clara Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 9,9 Prozent auf 3,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Clara Technologies-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:06 Uhr verlor das Papier 9,9 Prozent auf 3,64 EUR. In der Spitze fiel die Clara Technologies-Aktie bis auf 3,52 EUR. Bei 4,06 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 412.334 Clara Technologies-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Clara Technologies am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Clara Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie: Spannende Bilanz im August voraus - Anleger in Wartestellung

Clara Technologies-Aktie: Nach 80% Kurssprung folgt mysteriöse Informationsstille - was Anleger jetzt wissen müssen

Clara Technologies-Aktie nach Kursverlusten: Geschäftszahlen könnten Klarheit bringen