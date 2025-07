Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies verliert am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 3,56 EUR.

Die Aktie verlor um 09:18 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 3,56 EUR. Bei 3,52 EUR markierte die Clara Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.645 Clara Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clara Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

