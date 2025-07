Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clara Technologies-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 3,50 EUR nach.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,9 Prozent auf 3,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Clara Technologies-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,42 EUR aus. Bei 3,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Clara Technologies-Aktien beläuft sich auf 282.540 Stück.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

