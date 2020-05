Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B hat am 30.04.2020 das Zahlenwerk zum am 31.03.2020 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,22 MXN. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B einen Gewinn von 0,150 MXN je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 44,96 Milliarden MXN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,02 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,33 MXN je Aktie sowie einen Umsatz 48,56 Milliarden MXN prognostiziert.

