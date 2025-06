Leclanché SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Leclanché SA:Leclanché veröffentlicht den Geschäftsbericht 2024 und den nichtfinanziellen ESG-Bericht



30.06.2025 / 23:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Leclanché veröffentlicht den Geschäftsbericht 2024 und den nichtfinanziellen ESG-Bericht

Die geprüften Ergebnisse 2024 stimmen mit den ungeprüften vorläufigen Zahlen überein, die am 30. April 2024 veröffentlicht wurden.

Der konsolidierte Gesamtertrag erreichte 2024 CHF 18,4 Millionen, wobei der Kundenumsatz auf CHF 17,4 Millionen stieg, gegenüber CHF 5,3 Millionen in der ersten Jahreshälfte.

Der Nettoverlust verringerte sich auf CHF 67,7 Millionen, was einer Verbesserung um 4% gegenüber dem Verlust von CHF 70,5 Millionen zum 31. Dezember 2023 entspricht.

Die Bilanz wurde gestärkt und stieg von CHF 106,0 Millionen im Jahr 2023 auf CHF 109,0 Millionen im Jahr 2024.

Verbesserung der Kapitalstruktur am 10. Juli 2024 durch die Umwandlung von Schulden in Höhe von 84,7 Millionen CHF in Eigenkapital. Es wird erwartet, dass weitere CHF 18 Millionen umgewandelt werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

Das Unternehmen veröffentlichte seinen zweiten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Bericht (ESG), in dem die bis 2024 erzielten Fortschritte in den Bereichen Emissionen (Scopes 1-3), Kreislaufwirtschaft (12R-Strategie), regulatorische Anpassung (SFDR, CSRD, EU-Batterieverordnung) und die Integration von ESG in Betrieb, Unternehmensführung und Kultur beschrieben werden.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. Juni 2025 - LECLANCHE SA (SIX: LECN), einer der weltweit führenden Hersteller von industriellen Hochleistungsbatterien, gibt heute seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bekannt und stellt ein Update zur Finanzierung bereit.

Zusammenfassung der Finanzzahlen für 2024:

Im Jahr 2024 erzielte Leclanché konsolidierte Erträge von CHF 18,4 Millionen, was dem Ergebnis des Vorjahres entspricht. Der Kundenumsatz erreichte CHF 17,4 Millionen, was eine starke Erholung gegenüber CHF 5,3 Millionen in der ersten Jahreshälfte darstellt. Neben den insgesamt stabilen Einnahmen konnte das Unternehmen weiterhin neue Kunden gewinnen und die Beziehungen zu strategischen Partnern vertiefen, was seine Fähigkeit unter Beweis stellt, auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu sein. Der Betriebsverlust verringerte sich auf CHF (52,7) Millionen, verglichen mit CHF (65,7) Millionen im Jahr 2023, was auf ein effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist.

Der Nettoverlust des Unternehmens verringerte sich auf 67,7 Millionen CHF, was eine Verbesserung um 4 % gegenüber dem am 31. Dezember 2023 gemeldeten Verlust von 70,5 Millionen CHF darstellt.

Das Unternehmen bewies finanzielle Stabilität mit einer gestärkten Bilanz von CHF 109,0 Millionen zum 31. Dezember 2024, gegenüber CHF 106,0 Millionen im Vorjahr. Am 10. Juli 2024 stärkte die LECLANCHE SA ihre Kapitalstruktur durch die Umwandlung von Schulden in Höhe von 84,7 Millionen CHF in Eigenkapital. Es folgten zwei weitere Umwandlungen von Schulden in Eigenkapital am 26. März und 28. April 2025 in Höhe von insgesamt 25,4 Millionen CHF, die wichtige Meilensteine bei der Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit des Unternehmens darstellen.

Update zur Finanzierung:

Darüber hinaus hat Leclanché mit seinem langjährigen Mehrheitsaktionär eine Patronatserklärung über einen Betrag von bis zu CHF 40 Millionen abgeschlossen, welche bis zum 31. August 2025 zur Verfügung steht. Von diesem Betrag sollen CHF 18 Millionen durch eine ordentliche Kapitalerhöhung in Eigenkapital umgewandelt werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre an der nächsten Generalversammlung. Diese Umwandlung wird die negative Eigenkapitalposition von LECLANCHE SA zum Jahresende 2024 direkt beheben.

Leclanché macht grosse Fortschritte bei der geplanten strategischen Zusammenarbeit mit Pinnacle International Venture Capital (Pinnacle) für eine transformative Investition von bis zu CHF 360 Millionen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zur Auszahlung kommen soll. Nach dem erfolgreichen Abschluss der am 7. Februar 2025 angekündigten Due-Diligence-Prüfung hat Pinnacle den nächsten proaktiven Schritt unternommen und ein führendes Beratungsunternehmen damit beauftragt, eine technische Prüfung der geplanten 2-GWh-Fabrik von Leclanché in Willstätt, Deutschland, durchzuführen und den Geschäftsplan zu validieren. Das Projekt schreitet reibungslos voran und liegt voll im Zeitplan. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Vergrösserung der industriellen Kapazitäten von Leclanché und zum langfristigen Wachstum.

Das Unternehmen ist bereit für eine starke Expansion, unterstützt durch einen soliden Fünfjahres-Geschäftsplan und eine wachsende Pipeline, die durch vielversprechende Geschäftsmöglichkeiten in den drei Kernmärkten Schifffahrt, Schienenverkehr und Spezialfahrzeuge angetrieben wird.

Nachhaltigkeitsbericht:

Leclanché ist stolz darauf, seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht zu präsentieren, der die Fortschritte im Jahr 2024 bei der strategischen Ausrichtung auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufzeigt. Der Bericht hebt starke ESG-Fortschritte im Jahr 2024 hervor, darunter aktualisierte Daten zu Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) und die Integration von ESG-Prinzipien in die ISO-zertifizierten Systeme. Das Unternehmen hat seinen Nachhaltigkeitsrahmen von den 6R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign, Remanufacture) auf eine umfassende 12R-Strategie erweitert, die Kreislaufwirtschaft, Verantwortung in der Wertschöpfungskette und Emissionsreduzierung abdeckt und sich gleichzeitig an wichtige Vorschriften wie die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die Europäische Batterieverordnung anpasst, um sie schrittweise bis 2035 umzusetzen.

Eine funktionsübergreifende Initiative wurde gestartet, um eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Kultur zu fördern und das Engagement der Stakeholder zu stärken. Die PFAS-freien und wasserbasierten Batterietechnologien von Leclanché unterstützen die Umweltziele und die zu erwartenden Vorschriften. Im Jahr 2025 und darüber hinaus wird der Schwerpunkt auf der Umsetzung von 12R-Aktionsplänen auf Abteilungsebene, der Verbesserung von Nachhaltigkeitskennzahlen und der Beschleunigung der Dekarbonisierung liegen, um das Engagement für Transparenz, Innovation und langfristige Wertschöpfung zu stärken.

Pierre Blanc, CEO der Leclanché-Gruppe, sagte: „Aufbauend auf der Widerstandsfähigkeit und Innovation, die unseren Weg bis 2024 bestimmt haben, bleibt unser Team voller Energie und engagiert, um außergewöhnliche Werte und Kundenzufriedenheit zu schaffen. Wir sind fest auf Kurs, mit einer starken Dynamik in unseren strategischen Initiativen und einer wachsenden Pipeline, die eine vielversprechende Zukunft signalisiert. Unsere nachhaltigen und voll integrierten europäischen Produktionskapazitäten heben uns weiterhin von anderen Unternehmen ab und stärken unseren Wettbewerbsvorteil.

Wir sind unseren Investoren für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung sehr dankbar. Im Jahr 2024 konnten wir unseren Umsatz im Vergleich zu 2023 stabil halten und erzielten ein deutliches Wachstum bei den Festaufträgen, insbesondere in unseren Kernmärkten für E-Mobility. Leclanché SA schreitet zuversichtlich weiter auf dem Weg der Innovation und des nachhaltigen Wachstums und legt damit ein starkes Fundament für die spannenden Möglichkeiten, die vor uns liegen“

Jahreshauptversammlung:

Das Unternehmen wird ihre jährliche Generalversammlung am 5. August 2025 abhalten und die Einladungen zur Generalversammlung zu gegebener Zeit veröffentlichen.

Für weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com.

Die vollständigen Finanzdaten sowie der Nachhaltigkeitsbericht können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.leclanche.com/financial- reports/.

# # #



Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Hubert Angleys / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com