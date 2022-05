Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,21 EUR

-0,35% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,5 Prozent auf 6,19 EUR nach. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,93 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,23 EUR. Zuletzt wechselten 2.134.218 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 21.09.2021 Kursverluste bis auf 5,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,40 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber -0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2.099,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 10.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Bankaktien: Commerzbank hängt Deutsche Bank ab

April 2022: Die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com